Aktuelle Studie: Breite Mehrheit ist in Wien für Plastikpfand

600 Personen ab 16 Jahren wurden befragt. Die Zustimmung zum Pfandsystem zieht sich dabei quer durch alle Altersschichten.

74 Prozent der Befragten gehen zudem davon aus, dass ein Flaschenpfand das sogenannte Littering im öffentlichen Raum (also das achtlose Wegwerfen) eindämmen könne. Ein Großteil (77 Prozent) der Befragten spricht sich außerdem dafür aus, das Angebot an Mehrwegflaschen zu erhöhen – also etwa Milch und Mineralwasser vermehrt in Glasflaschen abzufüllen.

Kritik an ÖVP-Blockade

Umweltstadträtin Sima will mit ihrem Vorstoß die Bemühungen der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler unterstützen. Vor allem die ÖVP habe die Einführung des Pfandsystems seit Jahren blockiert, sagt Sima.

„Vonseiten der Landesumweltreferenten aus allen Bundesländern gibt es zahllose Beschlüsse, das Pfand einzuführen. Die ÖVP legt sich quer, obwohl die Zeit überreif ist und wir gesehen haben, dass die türkise Idee einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Wirtschaft grandios gescheitert ist.“