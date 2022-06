Peter Brabeck-Letmathe: „Das billige Geld ist Geschichte“

Sprich, die Nullzinspolitik hat Einzug gehalten ...

... damit war eine der wichtigsten Ressourcen, das Geld, plötzlich kostenlos. Dazu kommt, dass in diesen 40 Jahren allen voran in Europa die Sicherheit keinen Wert mehr hatte. Wir haben aufgehört, in die Sicherheit zu investieren. Das frei gewordene Geld ist dann in die Gesellschaft und in die Wirtschaft geflossen.

Und jetzt?

Durch die Ukraine ist klar geworden, dass Sicherheit einen Preis hat. Wenn wir jetzt unsere Sicherheitsausgaben verdoppeln, wird dieses Geld von der Wirtschaft oder Gesellschaft abgezogen. Das heißt, Sicherheit wird wieder ein Kostenpunkt.