Peak Technology erhält Auftrag für Ariane 6

„Die Bedeutung dieser Technologie und der damit verbundenen variablen Funktion der zusätzlichen Kickstage für Kommunikationssatelliten zeigt sich derzeit in der Ukraine. Wenn landbasierte Systeme flächendeckend zerstört werden, kann eine Verständigung via Internet nur durch Satelliten-Technologie gewährleistet werden“, informiert Dieter Grebner, CEO von Peak Technology.

Peak Technology hat mit Sitz in Holzhausen bei Wels beschäftigt 125 Mitarbeiter und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Leichtbaustrukturen, Hochdrucktanks für die Raumfahrt, Wasserstofftanks, Strukturen für Trägerraketen und Satelliten spezialisiert. In den letzten Jahren machte das Unternehmen durch die Teilnahme an den Entwicklungsprojekten für die Vega-E sowie des GalileoSatellitensystems der ESA auf sich aufmerksam.