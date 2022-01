Das Geschäft mit dem Weltraum

Exorbitante Kosten

Um umgerechnet über 48 Millionen Euro pro Person will Elon Musk in diesem Jahr Menschen in die 400 Kilometer entfernte ISS fliegen. Ein Ticket für einen Flug mit Bransons Virgin Galactic soll ab heuer knapp 395.000 Euro kosten. Allerdings führt die Reise nur rund 85 Kilometer in die Höhe und das zählt streng genommen nicht zum Weltraum. Die Grenze von Luft- und Raumfahrt liegt nämlich bei 100 Kilometern, der sogenannten Kármán-Linie.

Blue Origin überschreitet diese Linie und schaffte bisher 107 Kilometer. Ein Sitzplatz für den ersten Flug wurde um über 24 Millionen Euro versteigert. Wie viel die regulären Tickets in Zukunft kosten werden ist noch unbekannt. In einem Statement von 2018 gab Branson aber bekannt, den Preis auf 35.000 Euro pro Person in Zukunft senken zu wollen.