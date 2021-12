Raumfahrt: Helium-Tanks aus Oberösterreich für das Weltall

Das Auftragsvolumen will Grebner nicht nennen. Laut Experten dürfte es zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen. Pro Rakete sollen fünf Helium Tanks von Peak Technology zum Einsatz kommen.

Hintergrund für Raketenfans-Fans: Die Tanks kommen in der neuen Oberstufe der Rakete an dem neuen Triebwerk M10 zum Einsatz. Das M10-Triebwerk ist das erste europäische Methantriebwerk und wurde in einem Zusammenschluss von Unternehmen aus mehreren europäischen Ländern entwickelt.

Zurück zu Peak Technology. Das Unternehmen mit Sitz in Holzhausen bei Wels machte sich bereits in der Vergangenheit mit Leichtbauteilen und Hochdrucktanks in der Raumfahrt einen Namen.

Erst im August hat man einen Auftrag des Luftfahrtkonzerns Airbus an Land gezogen. Für dessen Satelliten, die im Weltraum für das Galileo-Projekt zum Einsatz kommen, liefert der Betrieb die Treibstofftanks.

Dort sollen sie 15 Jahre lang zum Einsatz kommen. „Unsere Weltraumsparte entwickelt sich gut und wir wollen sie auch weiter ausbauen“, sagt Grebner.