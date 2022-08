Online-Plattform "PokerStars" muss Spielern Geld zurückzahlen

Die Online-Plattform PokerStars wurde vom Obersten Gerichtshof (OGH) zu einer Rückzahlung in Höhe von über 1,6 Mio. Euro verurteilt. Ein österreichischer Spielsüchtiger wurde vom Anwalt Oliver Peschel und dem Prozessfinanzierer TOM ORROW vertreten. Der österreichische Spieler war auf die Online-Pokerseite "www.pokerstars.eu" geraten. Diese wird von der TSG Interactive Gaming Europe Ltd., mit Sitz in Malta und mit einer Glücksspiellizenz dieses Staates betrieben.

TSG Interactive Gaming Europe Ltd. verweigert grundsätzlich die Zahlung der rechtskräftigen österreichischen OGH-Urteile. Dabei haben alle drei Instanzen die Rückforderbarkeit bestätigt und PokerStars dazu verurteilt, die erlittenen Verluste zurückzuerstatten.

PokerStars ist ein Big Player in der Formel 1: Offizieller Sportwettensponsor, exklusiver Partner von Red Bull Racing, Sponsor von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. In Österreich bietet PokerStars illegales Glücksspiel auf seiner Online-Plattform an. Weitere Aktivitäten: Internationales Sponsoring in Fußball und Pokerturnieren.

Rechtliche Probleme

Rechtliche Probleme hatte der Spieleanbieter schon früh. Bereits 2011 beschlagnahmte das FBI die Domain pokerstars.com wegen des Verdachts auf illegale Glücksspielaktivitäten. PokerStars zog sich daraufhin aus dem US-Markt zurück.