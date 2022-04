Illegales Glücksspiel. OGH verdonnert Poker-Anbieter zu Verlust-Rückzahlung

Rund 146 Millionen Euro verzocken Tausende Österreicher jedes Jahr mit Glücksspielen in Internet-Casinos, die online Roulette, Black Jack, Video-Automaten und Poker anbieten. Die Betreiber sind in Malta, Gibraltar oder auf der Isle of Man registriert. Alleine die 15 größten Anbieter betreiben 1.500 Online-Casinos. In Einzelfällen kosten die Verluste den Spielern die wirtschaftliche Existenz.

Seit mehreren Jahren betreibt nun der Prozessfinanzierer AdvoFin für Zocker, die mehr als 10.000 Euro verloren haben, eine Sammelklage-Aktion. Der rechtliche Schachzug ist relativ einfach. In Österreich gibt es ein Glücksspielmonopol und die Casinos Austria haben mit ihrer Plattform win2day die einzige Konzession für Online-Glücksspiel.

Was im Umkehrschluss heißt: Alle anderen in Österreich angebotenen Internet-Glücksspiele sind illegal.

AdvoFin hat 700 Verfahren mit einem Streitwert in Höhe von 20 Millionen Euro bereits gewonnen oder mittels Einigungen erledigt. 2.000 Fälle mit einem Streitwert in Höhe von 70 Millionen Euro sind noch offen, davon sind 1.500 Verfahren bereits anhängig, wie Anwalt Sven Thorstensen bestätigt.