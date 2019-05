Sammelklage gegen Online-Casinos auf Rückzahlung der Verluste

Elektronische Beweiskette

„Die Spieler spielen nachweislich in Österreich. Das können wir mit den Internet-Protokoll-Adressen belegen“, sagt AdvoFin-Chef Wüest. „Es gibt eine weitere elektronische Spur. Der Spieler kauft diese Spiel-Pakete meist über namhafte Zahlungsdienstleister. Wir können durch die Belege den Nachweis erbringen, wie viel ein Spieler dabei verloren hat.“ Das reicht, um vor einem österreichischen Gericht Klagen zu können. Österreich ist somit der Tatort.

Anhand der OGH-Judikatur hat Anwalt Thorstensen eine Strategie entwickelt. Denn: Die zum Beispiel in Malta ansässigen Online-Casinos begründen die angebliche Legalität ihres Angebots in Österreich mit der Dienstleistungsfreiheit in der EU. Das heißt, die Zulassung in einem EU-Land ermöglicht eine Tätigkeit in anderen EU-Ländern.