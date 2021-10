Bet-at-home stellt Online-Casinoangebot in Österreich ein

Der börsennotierte Wett- und Glücksspielanbieter bet-at-home stellt sein Online-Casino-Angebot für Österreich ein. Als Grund nannte der mit einer maltesischen Lizenz operierende deutsche Konzern in einer Pflichtmitteilung am Montagabend die Rechtsunsicherheit in Österreich.

Das Unternehmen räumte zudem ein, dass das heurige Jahresergebnis wegen Rückstellungen für Klagen österreichischer Spieler negativ ausfallen wird.

Nach einem aktuellen Beschluss des OGH sei unklar, ob bet-at-home seine Auffassung, wonach es ein rechtmäßiger Online-Casino-Anbieter in Österreich sei, "in absehbarer Zeit vor österreichischen Gerichten durchsetzen kann", argumentiert das Unternehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat hätten in einer gemeinsamen Sitzung am Montag beschlossen, das Angebot des Online-Casinos in Österreich "vorübergehend zeitnah einzustellen".

Zwar gehe der Konzern weiterhin von der europarechtlichen Rechtmäßigkeit seines Handelns und der zivilrechtlichen Unzulässigkeit von Klagen aus, doch würde eine Fortsetzung des Angebots "vor abschließender rechtlicher Klärung über einen derzeit nicht mehr absehbaren Zeitraum hinweg zu einem stetig steigenden Risikopotential führen, das insgesamt unvertretbar scheint".

Spielerklagen

Hintergrund der Entscheidung dürften hohe finanzielle Belastungen durch Spielerklagen gegen das in einer rechtlichen Grauzone operierende Unternehmen sein. So sei die Bildung weiterer Rückstellungen für die bisher in Österreich anhängigen Kundenklagen auf Erstattung von Spielerverlusten beschlossen worden. Wie hoch diese sind, wurde nicht mitgeteilt.