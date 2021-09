Glücksspielhölle in Wiener Privatwohnung aufgeflogen

Im Türspion der kleinen Eigentumswohnung war eine Kamera montiert. So konnte der bis dato unbekannte Spielhöllenbetreiber diese aus der Ferne öffnen, wenn jemand anläutete. In den Zimmern befanden sich noch zwei weitere Kameras. Das „Lokal“ war „offensichtlich in der philippinisch-stämmigen Community sehr beliebt“, so das BMF.

Acht Spieler auf frischer Tat ertappt

Ein anonymer Hinweis an das LKA brachte den Fall ins Rollen. Als in der Nacht auf den 1. September die Beamten zugriffen, „waren gerade acht Spieler philippinischer Abstammung am Werk“, hieß es in der Presseaussendung des Ministeriums.

In der Wohnung befanden sich nicht nur Automaten, sogar ein Cashcenter für die Aus- und Einzahlungen hatte der Betreiber untergebracht. In diesem stellten die Finanzpolizisten 3.000 Euro sicher. Ein Drogenspürhund erschnüffelte eine geringe Menge Crystal Meth.

„Der hartnäckig geführte Kampf der Finanzpolizei gegen das illegale Glücksspiel drängt die Szene offenbar immer stärker in den Bereich von Privatwohnungen zurück, hier ist ein eindeutiger Trend zu beobachten“, stellte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) fest. Davon würden sich die Beamten aber nicht abschrecken lassen und „weiterhin hart durchgreifen“.

Die Automaten wurden beschlagnahmt und abtransportiert, die Spieler einvernommen. Die Ermittlungen gegen den Betreiber laufen „auf Hochtouren“, hieß es.