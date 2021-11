Online-Glücksspiel: Mr Green im Visier der Justiz

Illegales Online-Gaming anzubieten, rechtskräftige Gerichtsentscheidungen zu ignorieren und deren Vollzug zu verhindern sei nicht mit der Kompliance eines börsenotierten Unternehmens vereinbar und verletze die Börseregeln, argumentiert Weber. Er hat 500 Verfahren gegen William Hill und Mr Green mit fünf Millionen Streitwert anhängig.

Für Advofin sind die Spielerklagen ein lukratives Geschäft. Bei einer außergerichtlichen Einigung behält sich der Prozessfinanzierer 19 Prozent ein, von einem gerichtlich erstrittenen Betrag 37 Prozent. Und die Gewinnchancen gegen illegal nach Österreich herein spielende Unternehmen sind eine sichere Bank.

Milliarden-Markt

Ende 2007 gründeten die schwedischen Unternehmer Fredrik Sidfalk, Henrik Bergquist und Mikael Pawlo Mr Green, registriert in Malta. 2019 Übernahme durch die börsenotierte britische William-Hill-Gruppe. Vor Kurzem wurde das Europa-Geschäft von Hill samt der Marke Mr Green um mehr als 2,5 Milliarden Euro an 888 Holdings verkauft, einen der weltweit größten Online-Anbieter. Mr Green darf in Österreich nur Sportwetten anbieten, nicht aber Glücksspiel. Wie so viele andere Anbieter argumentiert man, die Lizenz in Malta sei EU-weit gültig. Die österreichischen Gerichte und das Finanzministerium als oberste Glücksspielaufsicht sehen das anders.