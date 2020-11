Online einkaufen: 15.000 heimische Web-Shops gegen Amazon

Theoretisch ist der Einkauf bei heimischen Online-Händlern also so einfach wie nie zuvor. Praktisch fließt noch immer etwa jeder zweite Euro, den die Österreicher online ausgeben, ins Ausland. Daran ändern auch jene Umfragen nichts, in denen Konsumenten beteuern, beim Einkauf auf Regionalität zu achten. Also darauf, dass Wertschöpfung und Arbeitsplätze im eigenen Land bleiben.

Letztlich muss man die Kirche im Dorf lassen, zieht Handelsobmann Rainer Trefelik eine Zwischenbilanz: „Die Online-Initiativen sind zahlreich, die Volumina gering. Der Umsatzentgang in den stationären Geschäften kann online gar nicht kompensiert werden.“ Aus mehreren Gründen.

Stationär dominiert

Erstens, schlicht aufgrund des Größenunterschiedes. Österreichs Einzelhandel setzt 68 Milliarden Euro im Jahr um, die Online-Händler kommen zusammengenommen auf 3,6 Milliarden Euro. Davon staubt mit knapp 850 Millionen der US-Riese Amazon am meisten ab. Denn auch wenn in Umfragen gerne etwas anderes behauptet wird, so kaufen Konsumenten letztlich oft dort, wo es am schnellsten, unkompliziertesten und billigsten geht.