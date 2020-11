kauftregional: Das regionale Amazon im Mini-Format

Begonnen hat es im März 2020, also in Lockdown eins. Der Salzburger Roland Bamberger bemerkte, dass Unternehmer in seinem Umfeld zwar ihre Produkte im Internet anbieten, eine gemeinsame Marketing-Plattform aber fehlte. Das war die Geburtsidee zu kauftregional.at, die Bamberger innerhalb weniger Tage umsetzte.

Gut 3.000 Unternehmen aus ganz Österreich haben sich mittlerweile eingetragen. „An den Rändern“ – also Vorarlberg und Burgenland – sei man noch nicht so stark. Grundsätzlich sei man aber „in ganz Österreich aktiv“. Allein innerhalb der letzten Tage seien wieder „einige Hundert“ Unternehmen dazugekommen. Da sind kleinere Unternehmen ebenso vertreten wie größere und bekanntere wie Julius Meinl am Graben, die Druckerei druck.at, die Traditionskonditorei Zauner aus Bad Ischl, der Buchvertrieb Morawa.at und der Kräuter- und Gewürzspezialist Sonnentor.