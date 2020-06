Österreichs Touristenmeilen sind leer gefegt

„Wir werden um zehn Jahre zurückgeworfen“, formuliert es Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner. Und eine schnelle Erholung ist nicht zu erwarten. Experten rechnen damit, dass die meisten Städte erst 2024 das Vor-Corona-Niveau erreichen. Die Stadt Salzburg geht etwa von einer Maximalauslastung der Hotels von 50 Prozent im August aus.

Gäste anlocken

Nun sollen zumindest die deutschen und Schweizer Gäste retten, was zu retten ist. Besucher aus diesen Ländern machen immerhin 40 Prozent des Gästeaufkommens aus. Und auch die Österreicher sollen zu einem Besuch in der Heimat animiert werden. Immerhin: 21 Prozent der Wiener schätzen „Staycation“ – also Urlaub zu Hause. Für sie soll etwa die App „ivie“ als Touristenführer fungieren. Und es wird über die „ Vienna City Card“ spezielle Angebote wie Übernachtungen im Museum oder Führungen mit den Direktoren geben.

Salzburg wiederum setzt auf die Festspiele als Gästemagnet. Diese dürfen abgespeckt aber doch stattfinden.