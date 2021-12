Österreichische Supernova-Gruppe übernimmt Einkaufszentren in Rumänien

Die österreichische Supernova Group um Frank Albert weitet ihr Geschäft in Rumänien aus: Sie übernimmt sechs Cora Einkaufszentren von Louis Delhaize und der Galimmo Gruppe.

"Die starke Performance dieser Immobilien in den ausgezeichneten Lagen in Bukarest, Bacău, Constanţa und Drobeta soll dabei in den nächsten Jahren weiter verbessert werden.Bereits 2020 kaufte das international tätige Immobilienunternehmen das Jupiter City Shopping Center in Pitești", heißt es in einer Aussendung. "Der Name der Einkaufszentren, die zusammen eine Fläche von gut 140.000 m² umfassen, wird sich im Zuge der Übernahme auf Supernova ändern. Die in Rumänien etablierte Marke Cora soll jedoch als Ankermieter im Lebensmittelbereich bestehen bleiben. Erklärtes Ziel von Supernova: die Diversität von Mietern, Angeboten und Einrichtungen in den Einkaufszentren zukünftig weiter auszubauen."

Und weiter heißt es: "Auch die sechs frisch erworbenen Einkaufszentren sollen nun umfangreich modernisiert, renoviert und einem Rebranding auf die Marke Supernova unterzogen werden. Ein Prozess, der die Position der Supernova Group in Rumänien festigen und einen weiteren Meilenstein für das dynamisch wachsende Unternehmen darstellen wird."