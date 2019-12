Grazer Supernova kauft zehn Einkaufszentren

„Das Portfolio rundet unseren derzeitigen Bestand perfekt ab und sorgt dafür, dass wir die slowenische Bevölkerung nun flächendeckend versorgen können“, sagt Markus Pinggera, Geschäftsführer der Supernova. Alle Zentren haben einen ähnlich starken Mieterbesatz und decken sämtliche Nahversorgungsansprüche der Kunden. Neben Interspar, dm und Müller Drogerie sind in den Zentren namhafte internationale Mieter wie Deichmann, Humanic, H&M, Hervis oder McDonalds vertreten.

„Die Akquisition des Portfolios sehen wir als C&A sehr positiv, da Supernova eine sehr langfristige Strategie verfolgt. Vor allem das professionelle und kosteneffiziente Management ihrer Einkaufszentren und Fachmärkte bietet die Grundlage für einen wirtschaftlichen und erfolgreichen Betrieb unserer Filialen“, meint Harald Aichberger von C&A.

„Wir freuen uns sehr über diesen weiteren Meilenstein und werden nach der in den nächsten Tagen erfolgenden physischen Übergabe mit der Integration der Zentren in das Supernova--‐ Netzwerk beginnen“, sagt Jakob Eichberger, Head of Center Management in der m2 Gruppe, welche die Center für Supernova verwaltet. „Wir haben starke Synergien in der Bewirtschaftung und Bewerbung der Zentren und können so den Gesamtauftritt von Supernova in Slowenien nochmals deutlich verbessern“, führt er weiter aus.

Die Unternehmensgruppe Supernova soll mit dieser Transaktion die 100-Millionen-Jahresmietgrenze deutlich durchbrechen und hat im Gesamtportfolio nun den Anteil der slowenischen Projekte auf knapp über 30 Prozent des Volumens erhöht. Slowenien war für die Gruppe immer ein sehr erfolgreicher Kernmarkt, mit dieser Transaktion ist die Marktführerschaft im Land dauerhaft gesichert.