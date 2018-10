Grazer Immobilienentwickler Supernova übernimmt zehn Einkaufszentren

"Unser Kerngeschäft ist die Entwicklung und das Betreiben von Shopping-Parks und Retail-Zentren“, sagt Frank Albert. Supernova entwickelte und betreibt hauptsächlich unter der Marke " Supernova" mehr als 30 Shoppingcenters und Fachmarktzentren in Österreich, Slowenien und Kroatien. Außerdem verpachten die Grazer großflächige Immobilien an Handelsketten. So gehören der OBI-Flagship-Store in Wien-St. Marx, eine der drei Obi-Filialen in Graz und eine in Slowenien zu Frank Alberts Immobilienreich.

"Die Standorte der zehn neuen Akquisitionen sind ausnahmslos als Leitprojekte in der jeweiligen Region positioniert und zeichnen sich durch einen starken Mieterbesatz aus", heißt es weiter." Supernova wird darüber hinaus die Konzeptionen der Zentren an die sich ändernden Marktentwicklungen anpassen." Unterm Strich soll es zu einer langfristigen Kooperation zwischen Mercator und Supernova kommen.