Supernova zieht es nach Rumänien und England

Die Grazer Supernova-Gruppe, Betreiber von Fachmarkt- und Einkaufszentren in Mittel- und Südosteuropa, setzt ihre Expansion weiter fort. Dazu hat das Unternehmen das Shoppingcenter Jupiter City in Pitesti, Rumänien, übernommen. Die Jupiter City umfasst 45.000 Quadratmeter Fläche und beherbergt 90 Geschäfte. Es soll noch weiter ausgebaut werden.

„Das ist für uns ein guter Einstieg in den rumänischen Markt. Wir haben derzeit in Rumänien noch sieben weitere Einkaufszentren in der Prüfungsphase und dann bin ich auch auf dem Weg nach England. Das sind meine beiden Pläne für nächstes Jahr“, sagt Supernova-Gründer Frank Albert zum KURIER. „Wir schauen uns eine konkrete Transaktion mit zwölf Fachmarktzentren in England an und wir warten ab, was mit dem Brexit passiert.“ Nachsatz: „Wenn der Brexit einigermaßen freundlich über die Bühne geht, werden wir im nächsten Jahr die Transaktion machen.“