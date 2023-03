Österreich international Nachzügler bei Gleichstellung

Nachzügler im europäischen Vergleich

In den Chefetagen der großen österreichischen Unternehmen sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert. Zwar gilt für Aufsichtsräte börsennotierter Firmen seit 2018 eine Quote von mindestens 30 Prozent, in den Vorständen kommt die Gleichstellung aber nicht an, wie eine Erhebung der Arbeiterkammer (AK) zeigt. Von 599 Chefsesseln in den 200 umsatzstärksten Unternehmen sitzen auf 536 Männer – das entspricht einem Anteil von rund 90 Prozent. In den Vorständen der 20 ATX-Unternehmen liegt die Frauenquote bei 8,3 Prozent. Damit liegt Österreich deutlich hinter dem EU-Schnitt von 21 Prozent und im internationalen Vergleich auf dem vorletzten Platz vor Luxemburg.