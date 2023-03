Schluss mit Teilzeit-Bashing!

Statt Frauen wie anno dazumal zu bevormunden, sollte sich die Politik endlich der Lebensrealität vieler Menschen stellen und das Pensionssystem auf neue Beine stellen. Das jetzige Umlagesystem stammt noch aus der Mottenkiste des Industriezeitalters und seinem Ideal der (männlichen) Vollbeschäftigung. Aus einer Zeit also, als nur der Mann Vollzeit in die Fabrik ging und die Frau sich zu Hause um Kind und Küche kümmerte. Viel länger als 40 Stunden in der Woche übrigens.

Bunte Arbeitswelt

Der klassische 9-to-5-Job ist für viele passé. Durch den Strukturwandel in der Wirtschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft ist die Arbeitswelt bunter, flexibler, individualistischer geworden. Laut aktueller Beschäftigungsprognose werden in den nächsten fünf Jahren mehr als 90 Prozent aller zusätzlichen Stellen im frauen-dominierten Dienstleistungssektor entstehen – ein Großteil davon wird in Teilzeit sein, während Vollzeit wohl weiter auf dem Rückzug sein wird.