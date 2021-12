OECD warnt vor noch tödlicheren Virusvarianten

Auswirken würde sich der Lockdown vor allem im Handel, dem Dienstleistungssektor und dem Wintertourismus, so Markus Marterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer (AK). „Allerdings muss man die Kirche im Dorf lassen“, denn der Anteil des Tourismus an der österreichischen Volkswirtschaft sei nur etwa ein Drittel dessen der Industrie. Und diese habe sich trotz Lieferengpässen und Halbleitermangel sehr robust entwickelt.

Gute Schulden

Das weltweite Ansteigen der Staatsschulden macht des OECD-Experten keine großen Sorgen. Die Frage sei jedoch, wofür das Geld verwendet wird, so Boone. Statt Hilfszahlungen sollten die Mittel laut der OECD so investiert werden, dass sie zukünftiges Wachstum ermöglichen, also etwa in Digitalisierung, Ausbildung, den Gesundheitssektor oder zur Abwendung der Klimakrise. Es gehe also weniger darum, Schulden zu vermeiden, denn darum, „gute Schulden“ zu machen, so Boone.