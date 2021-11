Medizinische Versorgung: "Wir können aktuell 96 Prozent ausliefern"

Viele Drittimpfungen

Während in der Haidestraße die blauen, für die Apotheken bestimmten Transportboxen teils händisch, teils vollautomatisch bepackt werden, hört sich Andreas Windischbauer aufmerksam an, was Gerald Bachinger zur Problematik zu sagen hat.

Der Leiter der nö. Patienten- und Pflegeanwaltschaft beklagt in einem dem KURIER vorliegenden Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, dass die Liste der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) mit allen derzeit nicht lieferbaren Medikamenten „schon sehr lange ist“.

Bachinger macht dafür grundsätzlich zwei Gründe verantwortlich: „Zum einen sind durch Corona etliche Produktionsstätten und auch Lieferwege im asiatischen Raum zusammengebrochen, zum anderen ist Österreich neben Serbien das einzige Land in Europa, das keine Wirkstoffverordnung ermöglicht.“ Die Verordnung würde den Patienten das Verwenden sogenannter Generika sofort erleichtern.