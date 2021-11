WIFO-Chef kritisert Corona-Hilfen: „Starker Verdacht der Überförderung“

Was heißt das für Tourismus und Gesamtwirtschaft?

In der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung wird es eher leicht zurück gehen im Winterhalbjahr 2021/2022. Für die Tourismusbranche sind die Dinge aber viel schlimmer. Es wird sicherlich wieder kein Winter, der in irgendeiner Weise an Vorkrisen-Saisonen anknüpfen kann. Wichtig wäre gewesen, dass man den massiven Anstieg der Infektionszahlen früher gebrochen hätte, weil das prägt ja die Wahrnehmung und nicht die einzelnen Regeln, also ob jetzt 2-G gilt oder 3-G.