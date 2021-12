Herlitschka: „Hätten viele Monate Zeit gehabt“

Halbleiter-Mangel bleibt

Apropos Veränderung. Diese – Stichwort Digitalisierung und Elektrifizierung – bringe auch, gemeinsam mit anderen Faktoren, eine aktuell sehr hohe Nachfrage nach Halbleitern mit sich. Viele Halbleiter-Produzenten erweitern jetzt ihre Kapazitäten. Nur: Das dauert. Immerhin sei der aktuelle Mangel ja aus einer Vielzahl von Faktoren – generell steigende Nachfrage, Pandemie etc. – heraus entstanden. Die kann man nicht so schnell beheben.

Und: „Chip ist ja nicht gleich Chip, da gibt es viele Kategorien. Den Mangel gibt es vor allem in den kleinen Strukturbreiten, im Besonderen bei den Mikroprozessoren. Wir sind in der Leistungselektronik tätig, das ist technologisch ein anderer Bereich.“ Aber auch hier ist die Nachfrage ungebremst hoch.

Infineon kann hier jetzt aber Schritt für Schritt mehr Halbleiter liefern, denn das Unternehmen hat ja in Kärnten im September die Erweiterung der 300-mm-Dünnwafer-Chipfabrik am Standort Villach eröffnet. Hier konzentriere man sich jetzt auf das geordnete Hochfahren zur Vollauslastung bis 2025, das sei ein hochkomplexer Prozess. Eine weitere Erweiterung des Standorts sei möglich, geplant sei diese aktuell aber nicht.

Bedarf weiter hoch

Sehr wohl würden aber an den verschiedenen Standorten des Konzerns Erweiterungen bzw. Investitionen evaluiert. „Wir denken, dass die Situation sicher bis weit in das Jahr 2022 hinein angespannt bleiben wird.“ Der Bedarf werde aber sowieso hoch bleiben, vor allem durch die Bereiche Elektrifizierung und Digitalisierung.

Die Infineon-Chefin sieht in der Bekämpfung der Klimakrise auch eine Chance für Europa, sich bei der Halbleiter-Produktion gegen Asien zu behaupten. „Wenn man den Green Deal schlau genug im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit anlegt, kann das tatsächlich eine Stärke für Europa sein.“ In Staaten wie Südkorea und den USA wird die Halbleiterindustrie durch Förderprogramme stark unterstützt. In Europa ist der sogenannte Chips Act nach wie vor in Planung. „Da ist wirklich Handlungsbedarf“, sagt Herlitschka. „Wir sagen seit langem, dass es hier konzertierte Maßnahmen braucht. Meine ersten Vorträge, in denen ich diese Situation aufgezeigt habe, gehen auf die Jahre 2015 und 2016 zurück.“