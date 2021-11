Infineon Österreich steigerte Gewinn um 84 Prozent

Die hohe Nachfrage nach Chips werde weiter anhalten, erwartet Herlitschka. Mit den in Villach produzierten Leistungshalbleitern werde ein Beitrag zur Energiewende geleistet. Der Personalstand in Österreich hat einen neuen Rekordstand erreicht: Zum Bilanzstichtag am 30. September 2021 arbeiteten 4.820 Personen bei Infineon Austria, um 7 Prozent mehr als ein Jahr davor. Aktuell sind 250 Posten unbesetzt, denn auch Infineon leidet unter dem Fachkräftemangel, der besonders im technischen Bereich sehr ausgeprägt ist.

Technische Fachkräfte gesucht

Gesucht werden technische Fachkräfte wie etwa Chemiker, Verfahrenstechniker und IT-Spezialisten. Der Sitz von Infineon ist in Villach, wo der Großteil der Mitarbeiter beschäftigt ist, aktuell werden aber auch am Standort Graz 50 Personen gesucht. Insgesamt sind im Infineon-Konzern weltweit rund 50.000 Personen beschäftigt, das börsennotierte Unternehmen zählt zu den Top-10 in der Halbleiterindustrie.

Auf die enge Verbindung von Forschung und Produktion in der Halbleiterindustrie ist man bei Infineon Österreich besonders stolz. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind um 4 Prozent gestiegen und machen nun mit 516 Mio. Euro 13 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Ein Fünftel der F&E-Beschäftigten im ganzen Konzern arbeitet in Österreich. "Infineon ist das forschungsstärkste Unternehmen Österreichs", freut sich die Vorstandsvorsitzende.