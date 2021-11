Infineon profitiert von hoher Chipnachfrage für Autos

Zugleich kündigte Ploss Investitionen an: "Unsere Fertigungskapazitäten bauen wir weiter aus - sowohl bei Silizium als auch bei den Verbindungshalbleitern Siliziumkarbid und Galliumnitrid." Insgesamt sollen in den zwölf Monaten bis September 2,4 Mrd. Euro investiert werden. Dabei gehe es vor allem um den Ausbau der Kapazitäten in der Frontend-Fertigung, um das erwartete Nachfragewachstum mittelfristig weiter bedienen zu können. Infineon hatte erst im September sein neues Werk in Villach in Betrieb genommen.

Vor allem die Autobranche leidet derzeit weltweit massiv unter der Halbleiterknappheit, die sich bis weit in das Jahr 2022 hinziehen dürfte. Ploss sagte zuletzt, er rechne mit Entspannung in der zweiten Jahreshälfte: "Wir sind gut dran, wenn im dritten Quartal Autoproduktion und Chiplieferung in Balance kommen."