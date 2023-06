Neuer Kika/Leiner-Eigentümer übernimmt Haftung für Gutscheine

Kritik an Entscheidungen

Der Markt für Möbel sei in Österreich "überbesetzt", meint die WU-Expertin Cordula Cerha in einem Interview mit der Kleinen Zeitung. "Die Flächenproduktivität ist zu gering: zu viel Handelsfläche pro Einwohner". Bei der Möbelkette Kika/Leiner, die kommende Woche Insolvenz anmelden will, seien in den vergangenen Jahren "diverse strategische Entscheidungen" falsch gelaufen, so Cerha.