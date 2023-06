Dunkle Gewitterwolken über der Möbelkette Kika/Leiner

Immobilien-Zukunft

Was Immobilienprofi Frank Albert mit den rund 20 Immobilien machen wird, die von Kika/Leiner nicht mehr weitergeführt werden können?

Insiderkreisen zufolge will Albert für jeden Standort eine individuelle Lösung finden: ein Verkauf der kompletten Immobilie sei möglich, oder auch die Weitervermietung an neue Interessenten. Auch Wohnbauprojekte sollen für einzelne Lagen in Frage kommen.