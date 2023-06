Kika/Leiner: Schließ-Standorte laut Supernova einzeln zu verwerten

Werben um Mitarbeiter

Das Werben um die Mitarbeiter, die bei Kika/Leiner dazu gezwungen sind, den Hut zu nehmen, dauerte indes am Fronleichnamstag an. So bewarb der Diskonter Hofer den Lebensmittelhandel und sein Unternehmen als "zukunftssicheren Arbeitgeber". Die Firma hat gut 12.000 Mitarbeiter und es warten derzeit österreichweit 1.000 offene Stellen von der Logistik über den Einkauf, der Beschaffung bis in die Verwaltung und den IT-Bereich.

Von den freigewordenen Fachkräften profitieren wollen auch die Supermarktketten Spar, Rewe (u.a. Billa) und Lidl. Sie unterbreiteten bereits allen gekündigten Kika/Leiner-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiterinnen am Mittwoch per Aussendung ein Jobangebot. Interessierte könnten sich jederzeit bewerben. Bauhaus will Kika/Leiner-Mitarbeiter mit einer zusätzlichen 6. Urlaubswoche ködern. Auch die Post bietet den vom Stellenabbau Betroffenen neue Jobs an.

Und sogar die Post und die Polizei zeigten Interesse. In Österreich herrscht insgesamt trotz abflauender Konjunktur ein Arbeitskräftemangel.