Große Betroffenheit in NÖ über Kündigungen bei Kika/Leiner

Der Schock sitzt tief bei jenen 1.900 Mitarbeitern der Kika/Leiner-Gruppe, die nun ihren Job verlieren sollen. Der neue Eigentümer, der die Möbelhaus-Kette in der vergangenen Woche von Immobilien-Investor Rene Benkos Signa-Gruppe übernommen hat, schließt 23 der 40 Standorte mit Ende Juli. Darunter auch jene in Amstetten, Mistelbach, Horn und Stockerau. Operative Verluste von 150 Millionen Euro zwingen ihn zu einer radikalen Sanierung, heißt es in der Begründung.

"Schwerer Schlag"

„Dieser Job-Abbau ist ein schwerer Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich", sagt Sandra Kern, stellvertretende Geschäftsführerin des AMS NÖ. "Kika/Leiner zählt zu den größtem Arbeitgebern des Landes. Wichtig ist jetzt, rasch den Betroffenen zu helfen. Wir stehen seitens AMS und ecoplus den Betroffenen und dem Unternehmen jederzeit für Gespräche zur Verfügung."