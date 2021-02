Neue Raststationen: Einen Burger zur Autobahn-Vignette?

Fiala: Der Schlüssel ist die verkehrsträgerübergreifende Information. Unser Netz ist sehr schön ausgebaut, sehr super, aber an neuralgischen Punkten haben wir Staus. Wir haben selbst Interesse, genau im Sinne dieser Kapazitätsengpässe, die Kunden zu unterstützen, dass sie an den neuralgischen Punkten den Wechsel auf den Öffentlichen Verkehr komfortabel vornehmen können. Die Jahresvignette unterstützt unsere Logik. Wir haben keine Ausfälle, weil sich der Kunde mit der Jahresvignette ein Jahrespaket gekauft hat.

Hufnagl: Das ist das Mobilitätsverständnis, an dem wir arbeiten. Dass der Kunde zu einem neuralgischen Punkt kommt, wo er auf einem Park-and-ride-Parkplatz stehen bleibt. Dann vielleicht mit seiner digitalen Vignette, die er hat, auch seinen Parkplatz reservieren kann, dort sein Auto vielleicht während der Zeit dann auch aufgeladen wird, ehe er in einem ÖBB-Zug einsteigt und dann die letzte Meile mit den Wiener Linien umsteigt.

Fiala: Am Verteilerkreis Favoriten sind wir gefordert, mehr zu überlegen, dass ich, wenn ich vom Süden in die Stadt komme, komfortabel in die U1 kommen.

Bei den ÖBB gibt es künftig bei den Management-Posten eine Frauenquote. Wie schaut es da bei der Asfinag aus ?

Fiala: Wir waren schon viel früher dran, wir haben seit 13. Dezember mit unserem Präsidium ein Diversity-Ziel in der Asfinag beschlossen. Das Grundproblem ist, dass es manchmal bei den eigenen Ausschreibungen zu wenig gelingt, qualifizierte Frauen aufmerksam zu machen, dass sie sich interessieren für diese Ausschreibung. Also das ist der erste Schwerpunkt, den wir setzen, dass wir zu weit mehr qualifizierten Bewerberinnen kommen. Dann gibt's aber Jobs in unserem Geschäft wie den Autobahn-Meister. Da ist es nicht so einfach. Aber wir haben im Dezember die HR-Chefin des Konzerns und das Controlling neu besetzt, beides mit Frauen. Und dann haben wir eine ganz konkrete Quote auf der Managementebene, da haben wir derzeit schon 33 Prozent weibliche Führungskräfte. Die Vorgabe ist, zwei Drittel der erfolgten Besetzungen sind weiblich, um die Quote zu heben.

Hufnagl: Wir haben ja aufgrund unseres Kerngeschäfts vergleichbar große Dichte an männlichen Handwerkern und Technikern. Da geht es auch um Versäumnisse aus der Vergangenheit. Diesen Prozess muss man angehen, dass wirklich auch dieses Interesse geweckt wird, sich zu bewerben und auch die Möglichkeit vorzufinden, in diese sehr männlich dominierte Domäne mal vorzupreschen.

Wie hat sich die ASFINAG in den vergangenen zwei Jahren unter Ihrer Führung entwickelt?

Hufnagl: Wir haben eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt mit einem großen enormen Rücklauf. Und wir haben eine Arbeitszufriedenheit in der Asfinag von 79 Prozent. Wir sind sehr glücklich über dieses Ergebnis.

Fiala: Wir haben ja die Organisation weiterentwickelt, 400 Mitarbeiter haben sich in den letzten eineinhalb Jahren in eine neue Gesellschaftsstruktur integriert. Dass trotz der Pandemie das Ergebnis so positiv ist, das freut uns sehr. Dass die Mitarbeiter mitziehen und zufriedener sind als vorher, das freut uns besonders. Dass es jetzt einen harmonischen, kollegialen, eingeschworenen Zweier-Vorstand gibt, das spürt man im gesamten Unternehmen.