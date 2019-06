Sommerreiseverkehr: Sind Sie ein Stauauslöser?

- Spurwechsel: Wer im Stau Spur wechselt, sorgt in seiner Spur für ein mögliches Bremsmanöver und für ein weiteres in der Spur, in die er fährt. So wird man mitunter gleich zum doppelten Stauauslöser. Das gleiche gilt auch für Engstellen: Vor Baustellen fährt man am besten bis zur Engstelle und fädelt dann im Reissverschlussverfahren (immer abwechselnd) ein. Wer sich 300 Meter vorher in eine Kolonne hineinquetscht, fördert ebenfalls Staus.

- Zu schnelles Aufschließen: Wer bei dichtem Verkehr eine Polizei-Funkstreife sieht, der kann beobachten, dass diese ganz langsam aufschließt und versucht, den Verkehr wieder in Fluss zu bringen. Denn das schnelle Aufschließen zum Vordermann und das folgende starke Abbremsen, löst erneut einen Dominoeffekt aus.

- Kontraproduktives Fahren:Handytelefonate oder das Abschweifen mit den Gedanken sorgt für unrhythmisches Verhalten, was die Staugefahr verstärkt. Auch das Gaffen und dafür notwendige Abbremsen bei Unfallstellen auf der Gegenfahrbahn verursacht Kolonnenverkehr. Weiters sorgt ständiges Linksfahren (beziehungsweise das Nichtnutzen der rechten Spur) dafür, dass es früher zu Staus kommt – denn wenn die gleiche Menge an Autos über zwei Spuren fährt statt über drei, staut es sich um einiges leichter.