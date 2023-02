Das Porsche Centre Yinchuan habe auch "jeden Bieter einzeln kontaktiert und die Situation mit einer Entschuldigung erklärt". Aufgetaucht ist das unglaubliche Angebot am 30. Jänner. Kunden, die die Reservierungsgebühr in Höhe von umgerechnet 124 Euro (911 Yuan) bezahlt hatten, erhielten diese zurück, so Porsche.

"Deshalb kaufe ich keinen Porsche lol"

Der Vorfall sorgte in den chinesischen sozialen Medien für Aufsehen. Ein Kommentator schrieb: "Deshalb kaufe ich keinen Porsche lol". Andere meinten, es würde sich lediglich um eine Werbestrategie handeln, die "gut durchgeführt" worden sei. Es wurde auch behauptet, dass das Autohaus "unverantwortlich" gewesen sei und das Billigangebot hätte einhalten müssen.