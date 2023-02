Steuerbetrug mit Tiroler Luxusresidenzen aufgedeckt

Hausdurchsuchung in Deutschland

Der Unternehmer hatte aber nicht nur in Österreich betrogen: Vom Finanzamt geforderte Unterlagen waren bereits von deutschen Behörden im Rahmen einer Hausdurchsuchung in Deutschland beschlagnahmt worden. Auch dort hatte der Geschäftsführer ein Bauprojekt in Form einer GmbH abgewickelt und verrechnete Honorare etc. ebenfalls nicht erklärt.

Die Außenprüfung durch das Finanzamt Österreich führte schlussendlich zu einer Nachforderung von insgesamt 373.000 Euro - hauptsächlich aufgrund verdeckter Gewinnausschüttungen, Ausscheidung von Repräsentationsaufwendungen, nicht versteuerter Zinsen aus Privatdarlehen und nicht versteuerten Geschäftsführerbezüge sowie nicht abgeführter Umsatzsteuer. Die Steuerschulden wurden mittlerweile zur Gänze entrichtet. Das Amt für Betrugsbekämpfung prüft die strafrechtliche Seite des Falles. Bei vorsätzlicher Abgabenhinterziehung droht eine Geldstrafe bis zur doppelten Höhe des Hinterziehungsbetrags.