390.000 ohne Job: Arbeitsmarkt auch im Jänner stabil

Österreichs Arbeitsmarkt zeigt sich nach dem Corona-bedingten "Aufholjahr 2022" auch zu Jahresbeginn 2023 überaus stabil. Ende Jänner waren beim AMS 390.059 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 317.131 davon befinden sich auf Arbeitssuche und 72.928 nehmen an Schulungsmaßnahmen des AMS teil, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch mit.

„Wir haben bereits ab dem zweiten Quartal 2022 gesehen, dass der Arbeitsmarkt trotz mehrerer Krisen robust geblieben ist. Dieser Trend setzt sich auch Anfang 2023 fort, und wir beobachten weiterhin eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt", sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher zur Entwicklung des Arbeitsmarkts.

Niedrigster Wert seit 2008

Die Arbeitslosenquote betrug damit 7,6 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit 2008. Vor einem Jahr lag die Quote Ende Jänner bei 8 Prozent, vor zwei Jahren bei 11,4 Prozent. "Nach dem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen der Wirtschaft haben wir 2022 einen deutlichen Aufschwung erlebt; andererseits haben wir mit erfolgreichen Programmen wie beispielsweise der Corona-Joboffensive und dem Programm Sprungbrett auch als Bundesregierung zur Senkung der Arbeitslosenquote beigetragen“, so Kocher weiter.

Zur Kurzarbeit waren Ende Jänner 1.214 Personen vorangemeldet. Ende Jänner 2022 waren noch 150.230 Personen in Kurzarbeit abgerechnet worden. Aufgrund der guten Arbeitsmarktlage und vieler offener Stellen österreichweit kommt die Kurzarbeit derzeit nur noch sehr punktuell zum Einsatz.