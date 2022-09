Überraschende Fehlzündung beim Börsengang von Porsche

Was bleibt? Die Einnahmen aus dem Börsengang und dem Mittelzufluss aus der Porsche SE betragen 20 Milliarden Euro. Das verschafft VW Luft für Zukunftsinvestitionen in die Elektromobilität und Digitalisierung. Die Wolfsburger wollen Tesla Parole bieten.

Dafür will Volkswagen bis 2030 allein in Europa sechs große Batteriefabriken bauen und veranschlagt dafür ebendiese 20 Milliarden Euro. Weitere rund zehn Milliarden sind für die Beschaffung von Batteriematerial und Rohstoffe vorgesehen. Die Hoffnung auf einen baldigen Börsengang der VW-Batterietochter PowerCo wurden am Donnerstag freilich gedämpft.