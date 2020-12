Neos: Schramböck verschleppt Gewerbereform

Durch die Corona-Krise haben Tausenden Selbstständige von einem Tag auf den anderen ihre Geschäftsgrundlage verloren. Besonders für Dienstleister im Tourismus stehen die Aussichten auf baldige Besserung schlecht. Viele überlegen daher, in eine andere Branche zu wechseln, was in Österreich aber gar nicht so einfach ist. Grund ist die Gewerbeordnung, die für zahlreiche Berufe besondere Zugangsregeln durch Befähigungsnachweise vorsieht.

In Österreich gibt es aktuell immer noch 75 so genannte reglementierte Gewerbe, von A wie Augenoptiker bis Z wie Zahntechniker. Viel zu viel, finden die Neos und fordern angesichts der Krise eine rasche Entrümpelung des aus ihrer Sicht völlig unzeitgemäßen Regelwerks, insbesondere bei Dienstleistungen.