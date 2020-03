Corona: Wie geht es Österreichs Selbstständigen?

Seit knapp einer Woche ist Österreich im Stillstand. Das Land wurde komplett auf Notbetrieb heruntergefahren, sämtliche Geschäfte in nicht alltagsnotwenigen Branchen sind geschlossen. Die Einkaufsstraßen sind ausgestorben, Restaurants und Bars verriegelt, der Konsum so niedrig wie lange nicht.

Für die Wirtschaft bedeutet das einen enormen Verlust, Selbstständige und Freiberufler trifft es besonders hart. Friseure, Fotografen, Grafiker, Unternehmensberater oder Schauspieler – vielen von ihnen brachen die Aufträge von einem Tag auf den anderen vollständig weg. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Miete aber laufen weiter. Sie stehen vor einem finanziellen Loch.

Geld für die Wirtschaft

Während größere Firmen recht rasch auf eine Neuregelung von Kurzarbeit zurückgreifen oder auf Unterstützung bei Mitarbeiterfreistellungen wegen Kinderbetreuung zählen können – hier wird ein Drittel des Sonderbetreuungsentgelts vom Staat übernommen – sind Solo-Selbstständige auf sich allein gestellt.

Zwar wurde von der Regierung ein 38 Milliarden Euro schweres Corona-Krisenpaket für die Wirtschaft geschnürt. Dieses, sowie die von der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) bereitgestellten Überbrückungsgarantien, richten sich primär an Leitbetriebe, gewerbliche und industrielle Klein- und Mittelunternehmen (KMU).

Härtefonds für EPU

Auch für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) werde es „Cash on the hand geben“, versprach Vizekanzler Werner Kogler am Montag im Ö1-Journal. Er wisse, viele Selbstständige arbeiten im Prekären.

Zwei Härtefonds für Familien- und Kleinstbetriebe wurden angekündigt, weil „diese Gruppen weder Kurzarbeit noch Garantien beanspruchen können.“ Wie hoch das Bugdet der Härtefonds für EPU ausfällt, wurde erst gestern nach Redaktionsschluss bekanntgegeben.