Solo-Unternehmerin: „Einen genauen Plan habe ich nicht“

Das „Paulis“ hat seit Montag zu, man konzentriert sich auf die Produktion

Sylvia Leinwather und Ehemann Günter Guttmann führen gemeinsam das „Paulis“, ein bekanntes Hundeausstattungsgeschäft im 19. Bezirk in Wien. Seit Montag ist das Paulis zu. „Wir dürften zwar Futter verkaufen, aber das rentiert sich nicht.“ Außerdem will man sich an die Verordnungen halten: „Es ist empfohlen, dass man nicht rausgeht. Ein Hundebett oder ein Halsband zu kaufen, wäre jetzt Luxus. Wir bleiben also zu.“ Außerdem würde sowieso niemand kommen.

Die Situation: „ Günther und ich sind von einem Tag auf den anderen bei Null Einkommen. Und das bei laufenden Kosten: Sozialversicherung, Einkommenssteuer, Versicherungen, Miete und alle anderen Fixkosten gehen weiter. Wir müssen auch noch Lieferanten bezahlen, die jetzt fällig werden. Dadurch, dass wir ein Kleinstunternehmen sind, sind wir auch jeden Tag auf Umsatz angewiesen. Ich schätze, dass wir drei, vier Wochen durchhalten können. Mehr wird wohl nicht gehen“, sagt Sylvia Leinwather.

Der weitere Plan? Sylvia Leinwather: „Wir warten ab, man weiß ja nicht, wie lange das dauert. Wir werden weiter produzieren, ich hoffe, dass danach wieder alles möglichst schnell anläuft. Ich bemühe mich, von einem Tag zum anderen zu denken. Es ändert sich ja auch ständig alles.“

Wie gehen Sie damit um? „Ich falle von ’Wir werden das schon machen’ bis hin zu „Oh mein Gott, wie soll das gehen?’. Das stationäre Geschäft ist bei uns alles, der neue Online-Shop nur ein Zubrot. Wir machen gerade auf Lager, um zu produzieren. Wir hängen am Fernseher und vertrauen auf die Regierung. Die machen, was notwendig ist. Ich vertraue auch darauf, dass wir Hilfe bekommen, so wie das angekündigt ist.“