Greißler-Sterben: Wo die Menschen in Österreich ohne Nahversorger leben

Burgenland besonders stark betroffen

Besonders stark betroffen ist das Burgenland. Hier ist in fast einem Drittel der Gemeinden kein Nahversorger vorhanden. Das betrifft fast 15 Prozent der burgenländischen Bevölkerung. Auch in Tirol und Oberösterreich gibt es Versorgungslücken: Hier können die Bewohner von 24 bzw. 22 Prozent der Gemeinden nicht in der eigenen Ortschaft einkaufen gehen. Knapp dahinter liegt Niederösterreich mit 19 Prozent.

Urbane Großzentren, wie etwa die Landeshauptstädte, erlebten in den vergangenen Jahren wiederum laut Studie einen Zuwachs an Nahversorgern. Vor allem in Wien funktioniert die Nahversorgung flächendeckend.

Für diese Unterschiede gibt es laut Christian Prauchner, Obmann des Bundesgremiums Lebensmittelhandel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), mehrere Gründe. So würden sich gerade in kleinen Gemeinden die Lebensmittelgeschäfte häufig wirtschaftlich nicht rentieren. Aus diesem Grund schließen sie, sobald die Betreiber in den Ruhestand gehen, weil sich keine Nachfolger finden, erklärt Prauchner.