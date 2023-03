Die Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt geht in Europa schleppend voran, das zeigt eine Untersuchung der britischen Marketing-Agentur Reboot. Die Agentur analysierte in welchen 30 europäischen Ländern 2023 die besten Chancen für Frauen am Arbeitsmarkt vorzufinden sind. Der Fokus lag dabei auf die wirtschaftlichen Chancen für Frauen, die Möglichkeit als Frau eine Führungsrolle zu übernehmen und die Länge der bezahlten Elternzeit.