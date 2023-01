Frauen sind in nur 22 Prozent der Tech-Jobs in der EU tätig

Die zweite Barriere sei laut der Studie der Einstieg ins Berufsleben. Nur 23 Prozent der MINT-Absolventinnen gehen danach auch wirklich einem Tech-Job nach. Bei Männern sind es 44 Prozent. Auch in Berufsbereichen mit schnell wachsendem Bedarf sind Frauen nur wenig vertreten. So liegt in Bereichen wie DevOps und Cloud der Frauenanteil bei acht Prozent. „In reinen Tech-Unternehmen ist nur jede vierte Tech-Rolle von einer Frau besetzt“, steht in der Studie.

Es werden vier Lösungs-Maßnahmen definiert.

1. Das Reframen

Die Anzahl der Frauen in Technologiepositionen kann um 480.000 auf eine Million erhöht werden, wenn männliche Führungskräfte „eine Kultur der Unterstützung schaffen“. Etwa durch effektives Sponsoring, dem gezielten Abbau von Vorurteilen und kognitiven Verzerrungen, flexiblere Arbeitsmodelle sowie Kinderbetreuung.

2. Binden

Mehr als die Hälfte der Frauen im Technologiebereich verlassen die Branche bis zur Mitte ihrer Karriere. Das sind mehr als doppelt so viele wie bei Männern. Dadurch belgen nur wenige Frauen eine Führungsposition. Die Lösung? Laut den Studienautoren sollte „die Bindung weiblicher Talente als wichtiger Leistungsindikator für die Bewertung von Führungskräften" eingeführt werden. So könne man die Anzahl von Frauen im Tech-Bereich um 370.000 auf 440.000 erhöhen.

3. Umschichten

Unternehmen sollten sich vermehrt in „nicht-traditionellen“-Talentepools umsehen, dort rekrutieren, ausbilden und technologische Fähigkeiten weiterentwickeln. So würde die Anzahl von Frauen in Technologiepositionen bis 2027 um 530.000 auf 1,8 Millionen steigen

4. Intensivieren

Mehr Frauen müssen MINT-Studien erfolgreich abschließen. Das könne man mit besseren Praktika, Mentoring, Coaching und der aktiven Rekrutierung von Frauen für die Arbeit an innovativen Projekten in Führungspositionen erreichen. Der Frauenanteil würde so von 225.000 auf 695.000 steigen.