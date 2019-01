Nach Schierhackls Abgang: zwei Favoriten für Nachfolge im Rennen

Aufsichtsratschef Franzmayr wirft ihm keine Steine nach, aber ist bekannt für klare Worte. „Die Asfinag ist bei Compliance-Themen immer für Null Toleranz gestanden und diesen Weg gehen wir weiter“, sagt Franzmayr zum KURIER. „Die Unternehmenskultur ist eine wesentliche Grundlage jeder Unternehmensstrategie und bildet auch künftig einen Schwerpunkt in der Asfinag.“

Mehr will der frühere Sektionschef im Verkehrsministerium und heutige Magistratsdirektor der Stadt Wels nicht dazu sagen. Die eingesetzte Kommission wird ihre Untersuchungen zu Schierhackl aber weiterführen, ein Ergebnis in Kürze erwartet.

In der Asfinag-Belegschaft begrüßt man die schnelle Entscheidung. „Viele verspüren eine Erleichterung, dass endlich Klarheit herrscht“, sagt ein Insider zum KURIER. „Manche freuen sich auch, dass er weg ist. Im bisherigen Schierhackl-Lager versuchen derzeit Einzelne einen dreifachen Rittberger, also einen Kunstsprung wie im Eiskunstlauf.“ Die politische Lagerbildung – in rot und schwarz – führte in den vergangenen Jahren in der Asfinag zu fast absurden Situationen. Mitunter reichte es schon, am (politisch) falschen Mittagstisch zu sitzen, um keine Akten mehr vom anderen Lager zu erhalten, berichteten Mitarbeiter.