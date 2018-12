Brisantes Geschenk: Asfinag-Chef wehrt sich - was wusste der Aufsichtsrat

Indes kann sich die frühere Asfinag-Aufsichtsratschefin und heutige Verfassungsrichterin Claudia Kahr nicht daran erinnern, dass diese Schenkung auf einer Tagesordnung des Aufsichtsgremiums stand. Ob er den Aufsichtsrat darüber informiert hat, dazu wollte Schierhackl laut seinem PR-Berater am Dienstag keine Stellungnahme abgeben.

„Auch wenn nur der Anschein einer schlechten Optik durch eine Schenkung besteht, muss sich der Betreffende im Klaren sein, ob er das Risiko eingeht oder es lieber sein lässt“, sagt der frühere Rechnungshof-Präsident Franz Fiedler zum KURIER. „Wenn eine derart exponierte Person, wie in diesem Fall, mit einer beträchtlichen Schenkung bedacht wird, dann kann das völlig harmlos sein. Es gibt nämlich kein allgemeines Schenkungsverbot für Vertreter staatlicher Unternehmen oder Beamte.“ Nachsatz: „Er muss aber in der Lage sein, jegliche Verdachtsmomente, dass es mit seiner beruflichen Tätigkeit zusammenhängen könnte, zu entkräften.“ Es dürfe aber nicht soweit führen, dass man sich in Österreich nichts mehr schenken lassen darf. Andererseits müsse auch in Betracht gezogen werden, welche Außenwirkung eine private Schenkung auf das betroffene Unternehmen habe.