Nach Habibi & Hawara-Pleite: Billa bietet Betroffenen Jobs an

Die Insolvenz der Wiener Resturant-Kette Habibi & Hawara zieht weite Kreise. Es sollen nämlich nur das Restaurant beim Rochusmarkt in Wien-Landstraße und das Cateringgeschäft bestehen bleiben und haben weiterhin geöffnet. Rund 60 sind nun von einem Jobverlust betroffen. "Ihnen allen möchte Billa, im Sinne des sozialen Zusammenhalts und in Abstimmung mit der Arbeiterkammer Wien und dem Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer Arbeitsplätze im Unternehmen anbieten. Zur Auswahl stehen Jobs in den Wiener Billa und Billa Plus Märkten sowie in den Billa-Marktküchen", heißt es in einer Aussendung.

„Die Insolvenz der Habibi & Hawara-Lokale macht uns bei Billa sehr betroffen, weil wir seit Jahren sehr eng und erfolgreich im Rahmen unterschiedlicher Projekte zusammenarbeiten. Wir möchten auf diesem Weg ganz unkompliziert unsere Unterstützung anbieten und nehmen die von der Insolvenz betroffenen Mitarbeiter:innen sehr gerne in unsere Billa und Billa-Plus-Teams in Wien auf – ganz im Habibi & Hawara-Stil wollen wir ihnen neue Perspektiven eröffnen“, sagt Harald Mießner, Billa Vorstand Vertrieb.