Neues Lokal für die Seestadt: Habibi & Hawara eröffnen

Nun folgt die vierte Filiale. Und zwar in der Seestadt Aspern. Das neue Lokal wird im Gebäudekomplex "Sirius“ untergebracht sein. und soll am 26. November eröffnen. Das Restaurant hält sich an das Habibi-Franchise-Konzept: 120 Sitzplätze, 10 neuen Arbeitsplätze, 2 neuen Lehrstellen und 2 neuen Beteiligungen.

Im neuen Lokal soll es künftig künftig Frühstück, Mittag- und Abendessen geben, außerdem Snacks und Speisen zum Mitnehmen.