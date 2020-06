Stadtflucht Bergmühle: Von der Muße geküsst

Stadtflucht

Mario Soldo

Stadtflucht

Wer in derkocht, entscheidet der Verein. Was gekocht wird, der Koch. Nur aus eigenem Anbau oder aus der unmittelbaren Region muss es sein., der dort von Zeit zu Zeit auftischt, hat sich für einen toskanischen Wildschweinbraten entschieden. Das Wildschwein stammt aus dem 550 Hektar großen Jagdrevier der. D as Gemüse, in dem der Braten schmort, wächst im eigenen Gemüsebeet. Sechs bis acht Gänge kocht jeder Koch. Wenn er die Glocke läutet, ist das Essen fertig. Wer will, holt sich einen Teller, wer nicht will, isst später. Fixe Küchenzeiten gibt es nicht.

Vor und nach dem Essen gibt man sich der Muße hin. Muße, dieses schwere Wort, ist das, worum es in der Stadtflucht geht. "Das blöde Wort Entschleunigung ist mir zu strapaziert, um es zu verwenden", sagt Martin Rohla. " Muße ist ein vergessenes menschliches Bedürfnis und nicht eine der vielen Begierden, die man heute so leicht mit einem Bedürfnis verwechselt."

" Muße kann bei uns jeder selbst definieren. Ob es jetzt im Gras liegen ist oder Pirouetten drehen", sagt Daniel Tarmann von der Stadtflucht. In der Stadtflucht geht es schlicht darum, einen schönen Tag im Grünen bei gutem Essen zu verbringen.

Ab 11. Juli ändert der Verein übrigens sein Konzept. Immer abends am Wochenende wird dort Franz Mayer-Heinisch kreative Speisenfolgen mit regionalen Produkten für bis zu 25 Personen zusammenstellen. Der 25-Jährige hat die renommierte Kochschule Cordon Bleu in London absolviert und bekocht die Gäste in der Stadtflucht– ausschließlich nach Reservierung – unter dem Motto "Walk on the wild side".

www.stadtfluchtbergmuehle.at