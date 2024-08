Im Rechtsstreit um Mobilfunk-Servicepauschalen beklagen die drei großen österreichischen Anbieter (A1, Magenta , Drei) "Rechtsunsicherheit", wie die Chefs der Unternehmen in einem gemeinsamen Pressegespräch sagen.

Im Jänner sind Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) mit Verbandsklagen vor Gericht gezogen und fordern dort eine Rückzahlung dieser Kosten an die Verbraucher.

"Dann ist zwölf Jahre lang nichts passiert" und erst ein Urteil des Obersten Gerichtshof (OGH) über die Unzulässigkeit von Servicepauschalen in Fitnesscentern habe die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, resümiert Steinmaurer.

Die RTR hat sie außerdem zum Start und in den Folgejahren als rechtlich zulässig eingestuft und deswegen genehmigt.

Man sei bereit über künftige Regelungen zu diskutieren, aber die möglichen Rückforderungen seien "als würde man mitten im Spiel die Regeln ändern", so Diehl.

Weniger Leistung, höhere Preise

"Kunden könnten dann künftig weniger Leistung für einen höheren Preis erhalten. Und das kann auch nicht im Sinne der Konsumenten sein", sagt Drei-Österreich-Chef Rudolf Schrefl.

Schrefl erwartet, dass das Gerichtsverfahren "nicht vor 2026" beendet sein wird, also noch nicht in naher Zukunft.

Neben dem Rechtsstreit um die Servicepauschale zeigen sich die Firmenchefs in anderen Bereichen über die Vergangenheit und den Status quo zufrieden: So sei etwa das 5G-Netz in Österreich eines der leistungsstärksten Europas und erreiche laut Diehl eine Netzabdeckung von 95 Prozent aller Haushalte.

Mobiltelefonie als "Preisdämpfer"

Weiters war die Mobiltelefonie bei der Statistik Austria im Juli 2024 mit einem Minus von 11,7 Prozent verglichen mit dem Juli 2023 unter den "Preisdämpfern" gelistet.