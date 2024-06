HoT-Chef Krammer: "Altkunden zahlen alle noch die Servicepauschale"

Seit Anfang des Jahres die Arbeiterkammer (AK) gegen die Servicepauschale bei österreichischen Mobilfunkern vor Gericht zog, haben sich auch die letzten heimischen Betreiber von der umstrittenen Abgabe verabschiedet. Das Gros der Kunden zahle sie aber weiterhin, sagte Michael Krammer , Chef des virtuellen Mobilfunkbetreibers Ventocom (u.a. HoT) bei einem Pressegespräch am Mittwoch.

Wechselbereitschaft hoch

Hohe Tarife und Preiserhöhungen, etwa durch die bei vielen Anbietern im Frühjahr vorgenommene Indexanpassung von 7,8 Prozent, sind laut einer von Ventocom in Auftrag gegebenen Umfrage der Hauptgrund für den Wechsel des Mobilfunkanbieters.

Laut der Erhebung, bei der 1.500 Österreicherinnen und Österreicher im Mai befragt wurden, gaben 9,6 Prozent an in den vergangenen 6 Monaten den Anbieter gewechselt zu haben. 12 Prozent wollen das in Zukunft tun.