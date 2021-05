Mit Atomkraft in eine Strahlende Zukunft

Wie wichtig ist Atomstrom in der EU?

EU-weit produzieren 110 Reaktoren gut ein Viertel des verfügbaren Stroms. Die Technologie wird in 13 der 27 Mitgliedsstaaten eingesetzt. Am höchsten ist der Anteil am Strommix nach Frankreich mit jeweils etwa 50 Prozent in Ungarn, Belgien und der Slowakei. Weltweit hat Strom aus Kernenergie einen Anteil von 11 Prozent.

Was bedeutet das für den Erneuerbaren-Ausbau?

Grundsätzlich ist in der EU jedes Land selbst für seinen Energiemix und die Erreichung der Klimaziele verantwortlich. Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 27 Terawattstunden (TWh) erneuerbare Energien zuzubauen. Das gilt als ambitioniert, die Ausgangsposition ist aber vergleichsweise günstig.